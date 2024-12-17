Video Yaşam SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video

SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video

17.12.2024 | 10:51

Son dakika: Beylerbeyi İskelesi’nde bulunan bir tur teknesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

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