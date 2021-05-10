Son dakika! Camilerde Mescid-i Aksa selası! Minarelerden dua sesleri yükseldi | Video

İsrail'in Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı işgal etme girişimi ve acımasız saldırılarına Türkiye'den sert tepkiler geiyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Erbaş, İsrail'e, 'Helak olacaksınız' derken, tüm camilerde öğle ezanı sonrası Kudüs ve Mescid-i Aksa için dua okunacağını, minarelerden sela seslerinin yükseleceğini bildirdi. Öğle ezanının ardından tüm Türkiye'deki camilerden sela ve dua sesleri yükseldi. Camilerde namaz kılanlar dualara ve selavatara iştirak etti.