Son Dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı | Video
Son dakika haberi: Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı.
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