Son Dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı | Video

Son dakika haberi: Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı.