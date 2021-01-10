Son dakika! Harran Üniversitesi'nde yangın! İşte ilk görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:21
Son dakika! Harran Üniversitesi'nde yangın! İşte ilk görüntüler | Video 10.01.2021 | 16:09
00:19
Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın | Video 10.01.2021 | 15:53
00:44
Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile düet yaptı | Video 10.01.2021 | 15:21
01:55
Son dakika! Aleyna'nın katili İranlı eski sevgili çıktı | Video 10.01.2021 | 15:12
05:17
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma | Video 10.01.2021 | 14:52
02:21
02:34
00:47
Özbek kadına kapkaç şoku kamerada | Video 10.01.2021 | 13:39
02:37
Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti | Video 10.01.2021 | 13:03
01:16
Kısıtlama saatinde yürekleri ağza getiren kaza | Video 10.01.2021 | 12:06
00:19
01:13
01:10
4 saatte iş yerini soydu, kimsenin ruhu duymadı | Video 10.01.2021 | 11:26
01:43
02:21
04:48
Vatandaşın yaya geçidi istediği caddeye, İBB beton set ördü | Video 10.01.2021 | 10:41
01:01
Yankesicilik yapan şahıs kamerada | Video 10.01.2021 | 09:53
00:48
Yolda önlerine çıkan domuz sürüsünü böyle görüntülediler | Video 10.01.2021 | 09:53
02:21
TEM'de kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı | Video 10.01.2021 | 09:31
01:39
Tarihi sikkeleri satamadan jandarma yakaladı | Video 10.01.2021 | 08:59
Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait lojistik deposunda yangın çıktı. Büyük yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait lojistik deposunda yangın çıktı. Büyük yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.