SON DAKİKA: İstanbul Anadolu yakasında yağmur yağışı!
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Son dakika haberleri... İstanbul Anadolu yakasında Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu yağmur yağışı başladı.