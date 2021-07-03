Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Anadolu yakasında yağmur yağışı!

SON DAKİKA: İstanbul Anadolu yakasında yağmur yağışı!

SON DAKİKA: İstanbul Anadolu yakasında yağmur yağışı!
03.07.2021 | 10:23

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Son dakika haberleri... İstanbul Anadolu yakasında Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu yağmur yağışı başladı.

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