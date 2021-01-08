Son dakika! İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:29
Son dakika! İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza | Video 08.01.2021 | 15:31
02:14
Son dakika! Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 08.01.2021 | 15:31
06:40
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu | Video 08.01.2021 | 15:21
02:01
Dinlenme tesisine dalan cip dehşet saçtı | Video 08.01.2021 | 14:55
08:54
Aleyna Çakın'ın ailesinin avukatı Müge Anlı canlı yayınında | Video 08.01.2021 | 14:43
02:49
Darp edilen kadın saçlarını yoldan topladı | Video 08.01.2021 | 12:51
00:34
Sosyal medya hesabı yakalattı! "Uyuşturucu Patroniçesi" tutuklandı | Video 08.01.2021 | 14:22
01:08
Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 08.01.2021 | 13:38
00:59
01:18
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı | Video 08.01.2021 | 13:39
04:15
Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 08.01.2021 | 12:23
01:08
05:56
02:24
07:31
İstanbul'da yağmur bombası kullanılabilir mi? | Video 08.01.2021 | 11:57
00:08
İstanbul'da gece kulübüne çevrilen işyerinde skandal görüntüler | Video 08.01.2021 | 11:50
01:29
01:42
04:19
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor | Video 08.01.2021 | 10:55
00:48
KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü | Video 08.01.2021 | 11:47
Son dakika haberleri... İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Osmanbey istasyonlarında enerji arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı.
İstanbul'da 13.00 sularında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda enerji arızası yaşandı. Metro hattında bulunan Taksim ile Osmanbey istasyonlarında oluşan arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Yaklaşık 40 dakika süren arıza boyunca metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından istasyonlardan çıkartıldı. Taksim'de vatandaşların metroyu kullanamaması üzerine otobüs hatlarında yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesiyle seferler tekrar normale döndü.