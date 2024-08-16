SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka'daki orman yangını evlere ulaştı!
Son dakika haberleri... İzmir Karşıyaka'da başlayan orman yangını yerleşim yerindeki evlere sıçradı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Samsun'da 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 16.08.2024 | 14:14
04:33
00:12
SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka'daki orman yangını evlere ulaştı! 16.08.2024 | 15:00
06:06
İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki yangın evlere ulaştı! 16.08.2024 | 14:53
03:37
SON DAKİKA | İzmir'deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada 16.08.2024 | 14:49
00:20
Aydın’da orman yangını çıktı 16.08.2024 | 14:23
00:58
İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar 16.08.2024 | 14:19
03:35
Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor 16.08.2024 | 14:18
01:15
Suriye’de yaşanan 5.2’lik deprem Hatay’da hissedildi 16.08.2024 | 14:13
00:29
00:24
Bursa’da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 16.08.2024 | 13:58
07:00
00:45
Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun 16.08.2024 | 11:51
02:30
Kağıthane’de tartıştığı husumetlisini silahla başından vurdu! | Video 16.08.2024 | 11:26
00:17
02:45
01:33
Kaçakçılara 750 milyon liralık baskın… 9 depoda ele geçirildi 16.08.2024 | 11:05
00:14
Çorum’da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor 16.08.2024 | 10:57
02:03
Hatay’da 16 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 16.08.2024 | 10:14
01:56
'Sıfır Bir' dizi oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı | Video 16.08.2024 | 10:06