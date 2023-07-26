Video Yaşam SON DAKİKA: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! 'https://sonuc.osym.gov.tr' ile TIKLA ÖĞREN! | Video
SON DAKİKA: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! 'https://sonuc.osym.gov.tr' ile TIKLA ÖĞREN! | Video

SON DAKİKA: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! 'https://sonuc.osym.gov.tr' ile TIKLA ÖĞREN! | Video

26.07.2023 | 16:21

Son dakika haberi: KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak konusuydu... Tercihlerin üzerinden 2 hafta geçerken bugün beklenen haber geldi ve ÖSYM sonuçları açıkladı. Sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr' linkinden görüntüleyebilirsiniz.

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