Video Yaşam SON DAKİKA! Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA! Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA! Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti | Video

29.07.2024 | 11:07

2014 yılında beyin kanaması geçiren, oyuncu, sunucu ve eski gazeteci Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında duygularını anlattı.

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