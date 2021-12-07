Son Dakika: Yalova'da bebeğinin mamasına zehir katan baba için istenilen hapis cezası belli oldu! | Video
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Yalova’da 13 günlük bebeğini mamasına karınca zehri katarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen baba hakkında 20 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı.
T.O. ve S.O. çiftinin 28 Ekimde "Ecrin" adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan S.O, bebeğin doğumunun ardından, sosyal medya hesaplarından, "Aldık başımıza belayı. 40'ından sonra bir de bu çıktı" şeklinde bebeği istemediği anlaşılan paylaşımlar yaptı. Babanın, doğumdan 13 gün sonra evde bulunan karınca zehrini bebeğin mamasına kattığı iddia edildi.
Anne T.O, bebeğinin her gün yediği mamayı artık yemek istememesinden şüphelenerek, mamayı aldığı eczaneye yolladı. Burada yapılan ön incelemede mamanın içerisinde bir toz maddesi tespit edildi. Karınca zehri olduğu değerlendirilen maddenin mamadan çıkmasının ardından anne, hemen durumu polise bildirerek şikâyette bulundu.
Olayın ardından polis, S.O'yu gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden baba, "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı mahkemece nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs suçundan tutuklandı. Şüpheli baba hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kattığı tozu mama zannettiğini söyleyerek kendini savunan S.O, "tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis talebiyle yargılanacak.