Sonbaharın altın kontrastı, Tokat’a gelen sürücüleri mest ediyor | Video
Tokat'ta karayolunda bulunan kavak ağaçlarının yeşil ve sarının eşsiz kontrastı, sonbaharda sürücülere görsel bir şölen sunuyor.
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