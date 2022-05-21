Video Yaşam Süleymaniye'de PKK aracı SİHA ile vuruldu! 4 terörist etkisiz... | Video
Süleymaniye'de PKK aracı SİHA ile vuruldu! 4 terörist etkisiz... | Video

Süleymaniye'de PKK aracı SİHA ile vuruldu! 4 terörist etkisiz... | Video

21.05.2022 | 15:08

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Irak Süleymaniye'de PKK/YPG'li teröristlerin aracı SİHA ile vuruldu. Operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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