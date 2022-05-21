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OTOMATİK OYNAT
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Ataşehir'de otomobilin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada | Video 21.05.2022 | 11:31
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Ailesinin yol kenarında unuttuğu kızı jandarma buldu | Video 21.05.2022 | 15:05
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Süleymaniye'de PKK aracı SİHA ile vuruldu! 4 terörist etkisiz... | Video 21.05.2022 | 15:08
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Şanlıurfa’da otomobilin kadına çarpma anı kamerada | Video 21.05.2022 | 14:54
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Lüks araçların far hırsızları yakalandı | Video 21.05.2022 | 11:34
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Kredi kartıyla eve giren hırsızlar yakalandı | Video 21.05.2022 | 11:28
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Cizre’de cinayet anı güvenlik kamerasında | Video 21.05.2022 | 11:29
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Bodrum'da Gülşen rüzgarı esti! Sahnede giydiği elbisesiyle şaşırttı | Video 20.05.2022 | 16:35
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Osmaniye'de torbacı operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.05.2022 | 16:19
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Kavşaktaki kazada otomobil devrildi: 1’i çocuk 2 yaralı | Video 20.05.2022 | 16:19
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Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada | Video 20.05.2022 | 15:14
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Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi | Video 20.05.2022 | 14:57
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Son Dakika: Müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı! | Video 20.05.2022 | 14:20
Irak Süleymaniye'de PKK/YPG'li teröristlerin aracı SİHA ile vuruldu. Operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.