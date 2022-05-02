Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Sultangazi'de sefere kısa süre önce başlayan İETT otobüsü yol kenarındaki araziye uçtu. Otobüsün henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçerken, şoför kazayı yara almadan atlattı.