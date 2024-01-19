Şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasından 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı | Video
Konya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin elinde bulunan bez çantadan 1 kilo 570 gram eroin çıktı.
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