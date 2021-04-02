Video Yaşam Taklit ayakkabılarla yakalandılar | Video

Taklit ayakkabılarla yakalandılar | Video

Taklit ayakkabılarla yakalandılar | Video
02.04.2021 | 12:14

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İstanbul’da taklit ayakkabı operasyonu düzenlendi. Üç bin 28 çift satışa hazır taklit ayakkabı ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de beş adreste "6769 Sayılı Fikri Sınai Mülkiyet Kanunu'na" muhalif nitelikte taklit ayakkabı üretimi ve satışı yapıldığını tespit etti. Adreslerde yapılan aramalarda üç bin 28 çift satışa hazır taklit ayakkabı, bin 428 çift satışa hazır taklit terlik, 26 bin 110 adet taklit etiket ile taklit amblem ve 10 metre kumaş ele geçirildi. Operasyonda toplamda 30 bin 566 adet taklit ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan altı şüpheli yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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