Video Yaşam Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video
Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video

Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video

09.04.2024 | 09:24

GÜNGÖREN'de, trafikte tartışan iki sürücüden biri diğerinin kafasına baltayla vurdu. Olayda yaralanan olmazken çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler, araçlarından inerek yolda kavga etmeye başladı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı sırada, sürücülerden biri, aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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