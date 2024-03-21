Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları... | Video
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 5 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte yaşanan dehşet anları...
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ışıklı kavşağı dönmeye çalışan tıra minibüsün çarparak savrulduğu gözlendi.
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