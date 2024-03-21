Video Yaşam Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları... | Video
Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları... | Video

Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları... | Video

21.03.2024 | 12:53

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 5 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte yaşanan dehşet anları...

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Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden K.A. idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tır, ışıklı kavşağı döndüğü sırada Vizeden Çerkezköy istikametine seyreden M.K. idaresindeki 59 KS 182 plakalı Kale Seyahat ait yolcu minibüsü çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Kazada adeta can pazarı yaşandı.

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ışıklı kavşağı dönmeye çalışan tıra minibüsün çarparak savrulduğu gözlendi.
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