Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti | Video

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti.

Hayrabolu ilçe merkezinde sabah saatlerinde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Adeta gökyüzünü istila eden kargaları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla o anı görüntüledi. Karga sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.