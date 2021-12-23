Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti | Video

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti.
Hayrabolu ilçe merkezinde sabah saatlerinde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Adeta gökyüzünü istila eden kargaları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla o anı görüntüledi. Karga sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.