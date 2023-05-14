Tekstil ürünü taşıyan TIR'ın dorsesi alev alev yandı | Video
TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tekstil ürünü taşıyan Yunanistan plakalı TIR'ın dorsesi, çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında dorsedeki ürünler kullanılamaz hale geldi.
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