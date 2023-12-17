Video Yaşam TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar | Video
TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar | Video

TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar | Video

17.12.2023 | 08:57

Hatay'ın Erzin ilçesinde kediyi ırmağa atarak bu anları sosyal medyada paylaşan 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu B.A. (18) ile 11 yaşındaki S.E. isimli çocuk, kediyi ırmağa atarak bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerin TikTok'ta paylaşılması üzerine harekete geçen Erzin Kaymakamlığı, kısa sürede şahısların tespit etti. 2 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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