TIR'ın altına giren otomobilde ölen kuzenler Emrah ile Yunus, toprağa verildi | Video 04.08.2023 | 14:19 ŞANLIURFA'da, TIR'ın altına giren otomobilde hayatını kaybeden Emrah Keklik (22) ile kuzeni Yunus Emre Ataşlar (22), son yolculuklarına uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Akabe Mahallesi'ndeki yapı malzemeleri satılan iş yerlerinden çıkan ve kent merkezine giden Emrah Keklik yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle önünde ilerleyen Halit Yıldız'ın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin altına giren ve demir yığınına dönüşen otomobilde sıkışan Emrah Keklik ile kuzeni Yunus Emre Ataşlar'ın cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kuzenlerin cenazeleri, adli tıp kurumu morgundaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. TIR sürücüsü Yıldız'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.