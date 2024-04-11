Video Yaşam Tırnaktan bile küçük İncil, görenleri hayrete düşürüyor | Video
Tırnaktan bile küçük İncil, görenleri hayrete düşürüyor | Video

Tırnaktan bile küçük İncil, görenleri hayrete düşürüyor | Video

11.04.2024 | 10:33

Bursa’da Ahmet Erdönmez’in koleksiyonunda bulunan binlerce eser müzede sergileneceği günü bekliyor. Dünyadaki birçok ülkenin kültürünü yansıtan eserler arasında tırnaktan da küçük olan İncil dikkat çekiyor.

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Bursa'da yaşayan koleksiyoner Ahmet Erdönmez'in yıllar boyunca 30'u aşkın ülkeyi gezerek oluşturduğu koleksiyonda birçok ülkenin kültürüne ait eserler sergileneceği günü bekliyor. Binlerce parçanın yer aldığı koleksiyonda ülkelerin kültürünü yansıtan hediyelik eşyalar, el yazması kitaplar ve geleneksel kıyafetler yer alıyor. Koleksiyonun dikkat çeken eserlerinden biri olan tırnaktan daha küçük boyuttaki İncil, görenleri hayrete düşürüyor. İncil'in Almanya seyahatinde tanıştığı biri tarafından kendisine hediye edildiğini ifade eden Erdönmez, "Avrupa'daki müze toplantılarına çağırdıkları zaman ben hepsine katılıyorum. Çünkü Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilciliğini yaptığım için bu tür etkinlikler hem Türkiye hem de bizim için çok faydalı. Almanya'da bir toplantıya katıldım, aynı zamanda orada sergi açmıştım. Orada tanıştığım bir beyefendi bana o küçük incili hediye etti. Tarihi bir değeri yok ama o kadar küçük olduğu için enteresan bir parça. Şu anda da onu saklıyorum" ifadelerini kullandı.

KOLEKSİYONUN EN ESKİLERİNDEN HAYDARPAŞA GARI İŞLEMELİ ÇANTA DİKKAT ÇEKİYOR
Koleksiyonunda Osmanlı tarihine ait eserlerin de bulunduğunu belirten Erdönmez, üzerinde hicri takvime göre 1333 yazısı bulunan Tarihi Haydarpaşa Tren Garı işlemeli bir çantanın da bulunduğunu kaydederek, "Haydarpaşa tren garı İstanbul'un olduğu kadar Osmanlı'nın da önemli bir ulaşım merkezi. Üzerinde 1333 tarihi de var. Bocukla işlenmiş bir çanta bir çanta. Tarihi açıdan önemli bir parça ve bunu da bir arkadaşım eskiciden bulmuş, bana getirdi" dedi.

BİNLERCE ESER YENİ KURULACAK MÜZEDE SERGİLENECEK
Yıllar süren emekle oluşturduğu koleksiyonu, yeni kuracağı müzede toplumun hizmetine sunmak istediğini söyleyen Erdönmez, "Koleksiyonlar topluma faydalı olmalı. Sadece benim eşyam diye bir yerde tutup topluma bir fayda sağlamıyorsa bir anlamı yok. Elimde bulunan koleksiyonları kendim bir müze kurup sergilemek istiyorum. Bunun için de bir yer ayırdım ve orada topluma sunmak istiyorum. Bizim kültürel ve sanatsal değerlerimiz nelerdir, dünya ülkeleri kenti kültürlerini hediyelik eşyaya nasıl yansıtıyor, bunları orada mutlaka sergileyeceğiz. Ayrıca yıllardır biriktirdiğim kitaplar var bir araştırma kütüphanesi yapıp orada araştırmacılara açık bir sistem kurmayı planlıyorum. Bir müze ve kültür merkezi statüsünde olacak ve toplum faydalanacak. Hedeflerim bu yönde" şeklinde konuştu.

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