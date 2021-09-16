Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi | Video
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Niğde'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.
Ulukışla ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt'un Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlandı. Kurt'un cenazesini babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı. Ayakta durmakta zorlanan Baba Mahmut Kurt; "Tüm insanlar hakkını helal etsin oğluma" dedi.