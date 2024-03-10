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Turistik Kara Elmas Ekspresi tanıtım turu tamamladı | Video

Turistik Kara Elmas Ekspresi tanıtım turu tamamladı | Video

10.03.2024 | 12:39

Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu tanıtım seferini tamamlayarak Ankara’ya ulaştı.

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Bölge turizmini geliştirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 12 Nisan tarihinde ilk seferlerine çıkacak 'Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu' tanıtım seferini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Turun ilk gününde Ankara'dan yola çıkan ekspres sırasıyla Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Karabük ve Zonguldak istasyonlarına uğradı. Dönüş yolunda ise Zonguldak'tan madenci korosunun konseri eşliğinde ayrılan tren Yenice, Eskipazar ve Çankırı'dan uğrayarak Ankara'ya ulaştı.

"GAYET GÜZEL VE KEYİFLİ BİR TUR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Turistik tren turuna katılmanın güzel bir deneyim olduğunu dile getiren, Alper Sarı "Deneyim olarak güzel bir tur geçirdik. Bölge açısından Safranbolu ve Zonguldak gibi yerlerde detaylı olarak esnafın bizlere karşı yaklaşımı personelin yaklaşımı konusunda sıkıntı yaşamadık. Gayet güzel ve keyifli bir tur olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"DOĞANIN RENKLERİNİ TEKRAR TEKRAR GÖRME FIRSATIMIZ OLDU"
19 yaşındaki bir diğer katılımcı Figen Bülge Gültekin ise tur ile keyifli ve eşsiz deneyimler yaşadıklarını söyleyerek, "Doğanın eşsiz bir güzelliği var ve bunu bu yolculukta sonuna kadar çıkartıyoruz. Duraklarımız ve karşılamalar da gayet güzeldi. Geçtiğimiz kanyonlarda eşiz deneyimler yaşadık ve doğanın renklerini tekrar tekrar görme fırsatımız oldu" diye konuştu.

Rota boyunca katılımcılar Kalecik'in gastronomisini, Çankırı'daki tuz mağarasını, Çerkes'in doğal güzelliklerini, antik çağın inanç merkezi olan Hadrianapolis Antik Kenti'ni, UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu'yu, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ile Gökgöl Mağarası'nı, Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı ile Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı'nı ziyaret etti.
Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu, 12 Nisan'da ilk seferine çıkacak.

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