Video Yaşam Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, satıcıdan dayak yedi | Video
Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, satıcıdan dayak yedi | Video

Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, satıcıdan dayak yedi | Video

19.03.2024 | 06:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 ay önce ağırlık yapması için çuvalın içine peçete koyup tütün satışı yapan şahıs, mağdur ağabey ve kardeşi tarafından darp edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 20.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İbrahim A. ve kardeşi Aşık A., 2 ay önce telefonla aradıkları Deniz D.(45) isimli şahıstan tütün satın aldılar. 40 bin TL değerindeki tütün çuvallarını alıp ücretini ödeyen kardeşler işyerlerine gittiler. İşyerinde tütünleri inceleyen kardeşler, çuvalların içindeki tütünler arasında peçeteler olduğunu fark edince dolandırıldıklarını anladılar. Kardeşler, dolandırıldıkları şahsı bir çok kez telefonla arayarak ulaşmaya çalıştılar. Deniz D., arayan kardeşlerin telefonlarına cevap vermedi.

KARDEŞLER, ŞAHSIN İZİNİ SÜRDÜLER
İbrahim A. Ve kardeşi Aşık A., başka bir telefondan Deniz D.'yi arayıp tütün alacaklarını söylediler. Kardeşler şahsı Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişindeki yeşil alana çağırdılar. Kardeşleri, gören Deniz D. Kaçmaya çalıştı. Kardeşler şahsı yakalayıp polise haber verdiler. O sırada saldıran şahıs Deniz D., kardeşler tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Darp sonucu yaralanan Deniz D. Olay yerine sevk edilen Ambulansla Hastaneye kaldırıldı. Kardeşler ise polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, satıcıdan dayak yedi | Video 00:33
Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, satıcıdan dayak yedi | Video 19.03.2024 | 06:02
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı | Video 03:20
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı | Video 19.03.2024 | 06:00
Manisa’da pala ve satırlı kavga kamerada 00:48
Manisa’da pala ve satırlı kavga kamerada 19.03.2024 | 00:06
Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın! 27:22
Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın! 18.03.2024 | 21:51
İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti 00:58
İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti 18.03.2024 | 21:27
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı 01:06
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı 18.03.2024 | 21:27
Trabzon’da şüpheli ölüm 01:35
Trabzon’da şüpheli ölüm 18.03.2024 | 17:55
SON DAKİKA: Kocaeli’de sanayi tüpü patladı! 2 ölü | Video 01:50
SON DAKİKA: Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 ölü | Video 18.03.2024 | 17:02
Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı | Video 06:01
Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı | Video 18.03.2024 | 16:08
’İntihar etti’ denilen 17 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 00:36
'İntihar etti' denilen 17 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 18.03.2024 | 15:17
Bolu’da yangın: 3 ev 1 samanlık küle döndü, 2 yaralı | Video 02:11
Bolu’da yangın: 3 ev 1 samanlık küle döndü, 2 yaralı | Video 18.03.2024 | 14:58
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı | Video 01:34
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı | Video 18.03.2024 | 14:12
Ümraniye’de otomobilden tabanca çalan şüpheli yakalandı | Video 01:32
Ümraniye’de otomobilden tabanca çalan şüpheli yakalandı | Video 18.03.2024 | 13:41
Sarıyer’de ormanda çöp konteynerine yazılan not cesede götürdü | Video 05:32
Sarıyer'de ormanda çöp konteynerine yazılan not cesede götürdü | Video 18.03.2024 | 13:38
‘Çetibeli’ arazi suç örgütü çökertildi | Video 02:01
‘Çetibeli’ arazi suç örgütü çökertildi | Video 18.03.2024 | 13:33
Taksim’de sevgilisini başkasıyla yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 01:19
Taksim’de sevgilisini başkasıyla yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 18.03.2024 | 13:26
Aksaray jandarmadan uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama | Video 02:27
Aksaray jandarmadan uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama | Video 18.03.2024 | 13:24
Yayla’dan Günün Menüsü; Yayla Çorbası, Barbunya Pilaki, Buğday Salatası, Kısır 01:58
Yayla'dan Günün Menüsü; Yayla Çorbası, Barbunya Pilaki, Buğday Salatası, Kısır 18.03.2024 | 11:59
Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı | Video 01:25
Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı | Video 18.03.2024 | 12:07
150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı | Video 08:16
150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı | Video 18.03.2024 | 11:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA