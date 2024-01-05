Üç milyonluk vurguna baskın… Operasyonun adı Şah-MAT…

“Sazan Sarmalı” başta olmak üzere farklı yöntemlerle seri dolandırıcılık olayları gerçekleştiren ve elde ettikleri haksız kazançları “Şah-M” isimli bir eğlence mekanında harcayan altı kişilik şebekeye “Şah-MAT” adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Karargah” olarak adlandırdıkları bir rezidans dairesini kullanarak yüzlerce insanı dolandıran ve Bitlis Emniyeti tarafından çökertilen şebekenin dört üyesi tutuklandı. Şebeke üyelerinin lüks tatiller yaptıkları fotoğrafları da ortaya çıktı.