Video Yaşam Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy vefat etti!

Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy vefat etti!

Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy vefat etti!
31.08.2021 | 09:38

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Son dakika haberleri... Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan üzücü haber! Ferhan Şensoy, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Ferhan Şensoy'un cenaze programı henüz belli değil. Usta oyuncunun İstanbul Tıp Fakültesi'nde gece yarısı 02.30 sıralarında yaşama gözlerini yumduğu belirtildi.

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Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

70 yaşındaki Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy sosyal medya hesabından "Babam uçtu göklere…" yazarken diğer kızı Derya Sensoy ise

"Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" ifadesini kullandı.

Ferhan Şensoy'un kurduğu "Ortaoyuncular"dan yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… " denildi.

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