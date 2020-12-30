Uyuşturucu tacirlerinden, film senaryosu! Uyuşturucu satıp film çekeceklermiş | Video

Ankara’da uyuşturucu tacirleri, film çekmek için senaryo yazdı. Sattıkları uyuşturucudan elde edecekleri parayla film çekecekleri ortaya çıkan iki zanlı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu tacirleri, film çekmek için senaryo yazdı. Sattıkları uyuşturucudan elde edecekleri parayla film çekecekleri ortaya çıkan iki zanlı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada gramı 500 liradan satılan 1 kilo 2 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi. Evde uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 4 bin 500 lira paraya da el konuldu. Olayla ilgili olarak İran uyruklu Ahmed R. ile Mehmet K. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUDAN KAZANILAN PARA İLE FİLM ÇEKECEKLERDİ



Narkotik ekiplerinin evde yaptığı incelemede zanlıların çekmeye hazırladıkları 'Yer Altı 06' adlı film senaryosu bulundu. Uyuşturucudan elde ettikleri para ile senaryoyu filme dönüştürecekleri belirtilen iki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.