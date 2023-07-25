Video Yaşam Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video
Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

25.07.2023 | 14:26

Van’ın Muradiye ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği Yoga’nın katılımıyla yapılan aramada 37 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalar neticesinde Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bir araç ekiplerce durduruldu. Jandarma ekiplerince, narkotik köpeği Yoga ile araçta yapılan arama ve kontrol faaliyetinde 37 kilogram metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı" denildi.

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