Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video
Van’ın Muradiye ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği Yoga’nın katılımıyla yapılan aramada 37 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
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