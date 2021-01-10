Video Yaşam Vatandaşın yaya geçidi istediği caddeye, İBB beton set ördü | Video

Vatandaşın yaya geçidi istediği caddeye, İBB beton set ördü | Video

Vatandaşın yaya geçidi istediği caddeye, İBB beton set ördü | Video
10.01.2021 | 10:41

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Bayrampaşa’da mahalle sakinleri tarafından bir caddeye yaya geçidi yapılması istenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ekipler ise caddenin karşısına geçişi sağlayan yolu kapatarak set ördü. Vatandaşlar olay yerine pankartlar asarak tepki gösterdi.

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İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir yaya geçidi, mahalle sakinlerini ikiye böldü. İddiaya göre evlerinin önündeki caddeden geçen araçları tehlikeli bulan mahalle sakinleri, durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerine bildirdi. İBB'ye bağlı ekipler iddiaya göre akşam saatlerinde bölgeye gelerek, caddede karşıya geçişi engelleyen bir beton set ördü. Bunun üzerine mahalle sakinleri çalışma yapılan yere, "Delinin biri kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış" ve "Yaya yolumuz yakında açılacaktır" şeklinde pankartlar asarak tepkilerini gösterdi.

Öte yandan cadde üzerinde sağlık ocağı, kız öğrenci yurdu, fırın, eczane gibi işletme ve kamu kuruluşlarının olduğu görüldü. Bu yerlere sorunsuz bir şekilde ulaşabilmek için caddeye yaya geçidi yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, durumu defalarca şikayet etmelerine rağmen bir çözüm üretilmediğini ifade etti. Bölgede yaşayanlar, araçların hızlı gelmesini önlemek için de İBB tarafından kaldırıldığı belirtilen kasislerin yeniden yapılmasını talep etti.

"GÖREVLİLER KALDIRIMLARI SÖKÜYOR, BURAYA TEKRARDAN KALDIRIM DÖŞÜYORLAR"
Durumu şikayet eden mahalle sakinlerinden Zafer Hunter, "Komşularımızdan biri Büyükşehir'e (İBB) dilekçe yazdı. Buraya bir yaya geçidi, set veya tabela koyulması için. Arkadaşlar da bir akşam geliyorlar. Görevliler kaldırımları söküyorlar. Buraya tekrardan kaldırım döşüyorlar. Gördüğünüz gibi zaten yaya geçidimiz de kapatılmış bir şekilde. Karşıda çöp konteyneri ve fırınımız var. Karşıdan gelen yaşlılar için burada sağlık ocağı ve eczane var. Biz ne kadar burayı kapatmayın diye söylesek de hiçbir şey yapılmadı" şeklinde konuştu.

"KENDİNİ DURDURAMAZSAN GELEN BİR ARABANIN ÖNÜNE DÜŞÜYORSUN"
Zafer Hunter, dilekçe topladıklarını ifade ederek, "Komşulardan dilekçe topladık, imza topladık. Hala atlayarak geçmek zorundayız. Başka yapacağımız bir şey yok. Oradan atladığında kendini durduramazsan gelen bir arabanın önüne düşüyorsun direkt. Koordinasyon kuruluna dilekçe yazdık. Resimleri istediler. Resimleri yolladık ama hala bir şey yapılmadı" dedi.

"BURADA ÖLÜMCÜL KAZALAR OLUYOR"
Mahalle sakinlerinden Sadrettin Yapağıcı ise, "60 yıldır burada Bayrampaşa'da yaşıyorum. Şöyle söyleyeyim, bu caddenin yapıldığından beri buradayız. Burada ölümcül kaza bu güne kadar olmadı. Kesinlikle öyle bir kaza olmadı. Kişi tarafından burada ölümcül kazalar oluyor diye şikayet edilmiş. Burayı kapatıyorsun da neden hemen ışıkların başındaki geçitleri kapatmıyorsun? Akıl var mantık var değil mi" ifadelerini kullandı.

"KASİSLER YAPTIRDIK FAKAT BELEDİYE TARAFINDAN TEKRAR KALDIRILDI"
Mahalle sakinlerinin mağduriyetini dile getiren Yapağıcı, "Kasisler yaptırdık fakat belediye tarafından tekrar kaldırıldı. Buradaki sağlık ocağının girişine yaşlı bir kadın veya hamile bir kadın buradan gelip geçerken ne kadar zorluk çekecek? İleriden dolaşması başka, buradan geçmesi başka. 70 metre ileriye dolaşacak sağlık ocağı ve eczaneye gelecek. Böyle bir şey olur mu? Kadın geliyor. Çöpünü atacak. Ayağını oradan atarken arabanın ona vurma ihtimali çok büyük" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışma yaptığı yerde asılı duran yazılar hakkında konuşan mahalle sakini Sadrettin Yapağıcı, "Yetkililerin bu yoldan geçtiğinde biraz daha düşünceli ve mantıklı davranıp bu yolu açmaları için. Mantıklı bence. İyi bir yazı yazılmış" dedi.

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