Video Yaşam Yaban domuzları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi | Video
Yaban domuzları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi | Video

Yaban domuzları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi | Video

11.05.2023 | 10:03

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesi karayolu üzerinde seyreden sürücülerin korkulu rüyası olan yaban domuzları yola çıkmaya devam ediyor.

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Adilcevaz ilçesindeki sazlık alanlarda genellikle yaşayan domuzlar, zaman zaman yiyecek bulmak için karayoluna kadar iniyor. Özellikle geceleri yola çıkarken kazalara neden olan yaban domuzları, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Aracıyla seyir halinde olan Yılmaz Emen, aniden yola fırlayan domuzu fark ederek kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşanan olayın ardından domuzu cep telefonuyla kayda alan Emen, "Sazlıkların içinde barınan domuzlar çoğu zaman arabaların çarpmasına maruz kalıyorlar. Araçlarda da ciddi hasarlara yol açan domuzlarla ilgili bu yolu kullanan sürücülerin daha dikkatli olması gerekir" dedi.

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