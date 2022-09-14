Video Yaşam Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı | Video
Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı | Video

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı | Video

14.09.2022 | 20:35

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OTOMATİK OYNAT

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara yansıyan yaban hayatından kısa kesitler dikkat çekti. DKMP sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler yüzlerce beğeni aldı.

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