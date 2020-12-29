Yakılarak öldürülen hocalarına böyle seslendiler: Hocam ne olur ses verin! | Video
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İstanbul Maltepe’de eski sevgilisi Kemal D. tarafından yakılarak öldürülen Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer’in öğrencileri online derste tek kaldı. Bir öğrenci tarafından çekilen duygusal videoda ‘Hocam ne olur ses verin’ cümlesi yürekleri dağladı.