Yalova’da bilezik gasp eden 2 zanlı tutuklandı | Video
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir kadının 2 adet bileziğini gasp ettiği iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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