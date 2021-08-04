Yangınları önlemek için el ele verdiler! Atık camları topladılar | Video

İstanbul Polisi, Orman Muhafaza ve Zabıta Ekipleri, Sultanbeyli İlçesi’nde bulunan Aydos ve Teferrüçtepe Ormanları’nda güneş ışınlarına maruz kalarak orman yangınlarına sebebiyet vermemesi için cam ve cam atık parçalarını tek tek topladı. O anlar Drone kameralarına yansıdı.