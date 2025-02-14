Video Yaşam Yaşının 3 buçuk katı suç kaydı olan şahıs yakalandı! Hırsızlık anları kamerada | Video
Yaşının 3 buçuk katı suç kaydı olan şahıs yakalandı! Hırsızlık anları kamerada | Video

Yaşının 3 buçuk katı suç kaydı olan şahıs yakalandı! Hırsızlık anları kamerada | Video

14.02.2025 | 14:29

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 58 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki şahıs ile birlikte 3 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bir işyerinden alkol çalınması olayının ardından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen; 34 suç kaydı bulunan D.P.(23), 31 suç kaydı bulunan D.K.(14) ve 58 suç kaydı bulunan G.K.(16) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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