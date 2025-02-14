Yaşının 3 buçuk katı suç kaydı olan şahıs yakalandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 14.02.2025 | 14:29 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 58 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki şahıs ile birlikte 3 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bir işyerinden alkol çalınması olayının ardından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen; 34 suç kaydı bulunan D.P.(23), 31 suç kaydı bulunan D.K.(14) ve 58 suç kaydı bulunan G.K.(16) düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.