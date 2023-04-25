Video Yaşam Yol verme tartışmasında otomobilin aynası ve camını kırdı! O anlar kamerada | Video
Yol verme tartışmasında otomobilin aynası ve camını kırdı! O anlar kamerada | Video

Yol verme tartışmasında otomobilin aynası ve camını kırdı! O anlar kamerada | Video

25.04.2023 | 08:48

HALİÇ Köprüsü'nde başlayan yol verme tartışması Vatan Caddesi'ne kadar devam etti. Kendisine yol vermeyen sürücünün önünü kesen maganda küfürler yağdırarak otomobilin camını ve aynalarını kırdı. O anlar sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Ali Ertekin, otomobili ile Haliç Köprüsü'nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin olduğu 06 BCS 460 plakalı otomobil tarafından sıkıştırıldı. Ertekin, kendisini uyaran sürücüyü uyararak yoluna devam etti. Ertekin'i takip eden sürücü Vatan Caddesi'nde Ertekin'in önünü kesti. B. Ö. adlı sürücü, Ertekin'e küfür ederek otomobilinin camını ve aynalarını kırdı. Saldırıya uğrayan Ertekin, yaşananları cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Saldırıya uğrayan Ertekin, polis merkezine giderek kendisine saldıran sürücüden şikayetçi oldu. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Ertekin'e saldıran sürücü B. Ö.'yü gece saatlerinde yakaladı.

"BUNUN GİBİ MAGANDALAR TRAFİKTEN MEN EDİLSİN"
Saldırıya uğrayan Muhammed Ali Ertekin yaşadıklarını anlattı. Ertekin, "Haliç Köprüsünde sağ şeritte seyrederken, bir araç emniyet şeridinden önüme kırdı. Yaklaşık 100 metre ileride el kol hareketi yaparak neden yol vermiyorsun dedi. Bende 'senin sağdan geldiğini görmedim' dedim. Bu vatandaşlar demeyeceğim magandalar diyeceğim. Önümü kestiler baktım bu insanlar kötü insanlar yoluma devam ettim. Vatan Caddesine geldim ben arkama hiçbir şekilde bakmadım. Bunlar arkamdan gelmişler tekrar önümü kestiler. Bu sefer araçtan inerek kapımı açtılar. Beni darp etmeye başladılar. Ben olayın daha fazla büyümemesi için aracımdan inmedim hiçbir şekilde. Bu şehir magandası beni ve aracımı darp ettiler. Aynalarımı kırdılar, camımı patlattılar, plakamı söktüler. Bende kendilerine şikayetçi olacağımı söyledim. Git nereye şikâyet edersen et hakaretler ettiler. Bende gerekli mercilere şikâyette bulunmaya geldim. Bu ve bunun gibi magandaların trafikten men edilmesi için elimden geleni yapacağım. Cep telefonum ile görüntü çektim. Aslında birkaç dakika öncesini çekemedim. Aracımın kapısını açtığı beni darp ettiği anlar da oldu. Ben daha sonrasında elime telefonu alıp çektim" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yol verme tartışmasında otomobilin aynası ve camını kırdı! O anlar kamerada | Video 05:32
Yol verme tartışmasında otomobilin aynası ve camını kırdı! O anlar kamerada | Video 25.04.2023 | 08:48
Zincirlikuyu’da makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı | Video 03:52
Zincirlikuyu’da makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı | Video 25.04.2023 | 08:47
Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video 01:30
Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video 25.04.2023 | 00:00
10 dakikalık yağış ağacı devirdi, dereleri taşırdı | Video 07:12
10 dakikalık yağış ağacı devirdi, dereleri taşırdı | Video 24.04.2023 | 21:57
Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı | Video 01:00
Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı | Video 24.04.2023 | 18:04
Topkapı Sarayı’nın 5 bölümü ziyaretçilere açıldı | Video 06:59
Topkapı Sarayı'nın 5 bölümü ziyaretçilere açıldı | Video 24.04.2023 | 16:30
Denizli’de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video 00:28
Denizli'de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video 24.04.2023 | 12:47
Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 00:33
Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 24.04.2023 | 12:47
Yavru köpeklere beton atık suyu katliamı | Video 03:25
Yavru köpeklere beton atık suyu katliamı | Video 24.04.2023 | 12:47
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 00:59
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 00:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 02:58
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 24.04.2023 | 11:03
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı Erken tanı çok önemli | Video 02:23
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı "Erken tanı çok önemli" | Video 24.04.2023 | 11:03
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 01:40
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 24.04.2023 | 10:59
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 06:16
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 10:34
Limni Gölü’nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 06:50
Limni Gölü'nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 24.04.2023 | 10:34
Adıyaman’da birçok arkadaşını kaybeden depremzede: Yerin dibine giriyoruz sandık | Video 03:59
Adıyaman’da birçok arkadaşını kaybeden depremzede: "Yerin dibine giriyoruz sandık" | Video 24.04.2023 | 10:06
Akdeniz’de hortum çıktı | Video 01:14
Akdeniz'de hortum çıktı | Video 24.04.2023 | 09:57
Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video 01:02
Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video 24.04.2023 | 09:53
Van Gölü’nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video 04:41
Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video 24.04.2023 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA