Video Yaşam Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu | Video
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu | Video

Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu | Video

13.09.2022 | 00:45

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Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 18 yolcu polislerin yardımıyla yanan araçtan yara almadan kurtarıldı.

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Olay, TEM Otoyolu Tarsus Pozantı istikameti Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatay'dan Ankara'ya gitmekte olan Ö.F.B. idaresindeki 31 AHS 536 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Seyir halinde olan otobüsten duman yükseldiğini gören sürücü otobüsü sağ şeride çekerken, olayı gören Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Amirliği ekipleri hemen yardıma koştu. Yanmaya başlayan otobüsteki 18 yolcu polis ekibinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi.

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