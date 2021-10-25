Zonguldak'ta düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi hastanelik oldu

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:49
01:08
Nusaybin'de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı! 25.10.2021 | 11:54
03:02
Bakan Soylu duyurmuştu! Dev uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 25.10.2021 | 11:42
07:33
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız'a bile düştü | Video 25.10.2021 | 11:14
02:01
00:37
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 25.10.2021 | 11:22
02:36
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 25.10.2021 | 11:11
00:33
Şile otobanında inanılmaz kaza! O anlar kamerada | Video 25.10.2021 | 11:04
00:52
Çaldığı bisikletle 3 çocuğun telefonunu gasbetti 25.10.2021 | 10:37
00:39
4 çocuğu gasp eden zanlı tutuklandı | Video 25.10.2021 | 10:52
00:19
At arabasıyla hurdacılık yapan gencin ekmek teknesini yaktılar | Video 25.10.2021 | 10:58
00:58
Beyoğlu’nda molozların arasında otomatik silah 'MP5' bulundu 25.10.2021 | 10:45
01:41
İstanbul’da 84 milyon liralık taklit ürün operasyonu! 25.10.2021 | 10:46
02:06
01:11
Ataşehir ve Ümraniye'de tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar | Video 25.10.2021 | 10:37
05:35
Avcılar'da taksinin motoruna giren inatçı kediyi usta çıkardı 25.10.2021 | 10:32
14:10
01:02
Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi 25.10.2021 | 10:41
01:21
01:42
Kadınların 'şantaj' kavgası kamerada | Video 25.10.2021 | 10:30
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kabalar köyünde, düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kabalar köyünde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuktan yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvuran 47 kişi, tedaviye alındı. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemekten numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.