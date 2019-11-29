Arnavutluk'ta arama kurtarma çalışması

6,4'lük depremin vurduğu Arnavutluk'ta bilanço ağırlaşıyor. Ülkede arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. yaralı sayısı ise 650'yi geçmiş durumda. Depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Tiran kentine giden Türk arama kurtarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.