Arnavutluk'ta arama kurtarma çalışması
6,4'lük depremin vurduğu Arnavutluk'ta bilanço ağırlaşıyor. Ülkede arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. yaralı sayısı ise 650'yi geçmiş durumda. Depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Tiran kentine giden Türk arama kurtarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Arnavutluk'ta arama kurtarma çalışması 29.11.2019 | 11:53
01:42
Irak'ta polisle göstericiler çatıştı 29.11.2019 | 11:25
01:03
Rusya'dan ateşlenen balistik füze Kazakistan'daki hedefi vurdu 29.11.2019 | 09:57
02:01
Tel Abyad'da buğday hasadı başladı 28.11.2019 | 18:14
01:55
İran'ın Necef Konsolosluğu ateşe verildi 28.11.2019 | 16:14
00:52
Mevlüt Çavuşoğlu: Kürtlerin esas düşmanı PKK'dır 28.11.2019 | 15:14
01:06
Teksas'da kimya tesisinde yangın! 28.11.2019 | 12:49
01:03
Avustralya'daki yangından kurtarılan koala öldü 28.11.2019 | 12:36
02:39
Yunanistan'da deprem 27.11.2019 | 16:40
02:39
Yunanistan'da deprem 27.11.2019 | 16:39
00:59
00:52
Sanal gerçeklik gözlüğü takılan ineklerden süt verimi rekoru! 27.11.2019 | 11:45
02:39
Yunanistan'da deprem 27.11.2019 | 11:34
02:12
Yunanistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem! 27.11.2019 | 10:49
01:28
01:46
Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem! 26.11.2019 | 11:01
02:01
Emmy ödülü alan Haluk Bilginer'den açıklama 26.11.2019 | 09:05
04:53
Fransa’da bir yılda 137 kadın cinayeti 25.11.2019 | 18:11
02:06
Fransa'da terör kurbanları kongresi 25.11.2019 | 17:04
01:18
Irak'ta protestolara sert müdahale 25.11.2019 | 17:04