Barcelona'da büyük fabrika yangını! Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu
İspanya'nın Barcelona kentinde bir plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın fabrikadaki kimyasal maddelerin etkisiyle kısa zamanda büyüdü. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yetkililer bölgedeki sivilleri tahliye etti. İtfaiye ve sivil koruma ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
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