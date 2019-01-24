Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya destek telefonu

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması Venezuela'yı karıştırdı.

ABD'nin skandal kararına ilişkin konuşan Maduro "ABD kukla bir hükümet kurmak için bir operasyon düzenliyor! Sadece halk kendi başkanını belirler. Vazgeçmiyorum" dedi..



TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi.