Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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