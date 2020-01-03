Web TV Dünya İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor?

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor?

03.01.2020 | 09:20

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Dünyayı sarsan gelişmeyi Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Coşkun, "Olayın savaş boyutuna geleceğini sanmam, suikast ve noktasal saldırı olabilir" dedi.

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