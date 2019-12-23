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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası verildi!

23.12.2019 | 12:44

Reuters'ın haberine göre; Suudi Arabistan'da mahkeme, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 5 kişiye idam cezası verdi. A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan, Suudi Arabistan'dan gelen görevli cinayet ekibinin muhalif Gazeteci Cemal Kaşıkçıyı'yı parçalara ayırıp asitte eritenler oldukları ileri sürülen katillere verildiği iddia edilen idam cezaları ve olay hakkındaki son gelişmeleri canlı yayında paylaştı.

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