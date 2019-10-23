Trump: "Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdim"
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdim" diyen Trump, Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirtti.
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