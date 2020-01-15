Yanardağ patlarken düğün yaptılar! Lav püsküren yanardağ düğüne engel olamadı

Tahliye emrine aldırmayıp düğün yaptılar. Duman ve lav püskürtmeye devam eden yanardağın önünde evlenen çift sosyal medyada gündem oldu. Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan yanardağda meydana gelen 2. patlama kentte büyük paniğe neden oldu. Patlayan yanardağın lav püskürtmeye başlamasının ardından hükümet harekete geçti. Dağın 14 km çevresinde yaşayan 450 bin kişi için tahliye emri verildi. Ancak yaşananlara aldırış etmeyen genç Filipinli çift görülmemiş bir organizasyona imza attı. Yanardağın patlamaları devam ederken evlenen cesur çift nikah töreninden sonraki partiyi de iptal etmedi.