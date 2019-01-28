Yavru köpekleri yanan binadan kurtarıp, hayata döndürdüler

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland şehrinde bulunan bir evcil hayvan dükkânında (petshop) meydana geldi.

İtfaiyecilerin üzerinde bulunan kameralarca kayda alınan görüntülerde, itfaiye ekiplerinin işyerindeki yangına müdahale ettikleri görülüyor. Yangını kontrol altına alan ekipler, içeri girdiklerinde yanan işyerinde mahsur kalan üç köpek yavrusunu fark edip, kurtararak dışarı çıkarıyorlar. Yavru köpeklere oksijen veren itfaiye ekipleri, üç yavruyu da kurtarmayı başarıyor.

Yetkililer, itfaiye ekiplerinin işyerinden duman çıktığına dair aldıkları ihbar üzerine olay yerine gittiklerini; yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini köpeklerin ise görevlilerin zamanında müdahalesi sonrası hayata döndürüldüklerini açıkladı.