Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
Yunanistan Türk Başkonsolosluğuna saldırı 18.10.2019 | 15:24
02:22
İngiltere Avrupa Birliğinden çıkıyor mu? 18.10.2019 | 15:19
01:58
YPG'nin tünelleri bulunuyor 18.10.2019 | 15:08
00:35
Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür 17.10.2019 | 21:04
00:12
Resulayn'da YPG, PYD/PKK'nın kadın yapılanma merkezi ele geçirildi 17.10.2019 | 14:32
03:22
ABD'li uzmandan terör örgütü PKK/YPG itirafı 16.10.2019 | 20:42
00:47
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde bando krizi 16.10.2019 | 11:46
00:30
01:29
Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi 15.10.2019 | 17:36
01:30
Türk Kızılayı Tel Abyad'da yardım malzemesi dağıtmaya başladı 15.10.2019 | 17:04
02:29
Karkamış'tan harekat bölgesine sevkiyat 15.10.2019 | 14:48
07:13
Gülnur Aybet'ten FOX spikerine tokat gibi sözler 14.10.2019 | 18:33
00:16
ABD'li haber kanalı ABC, Türkiye'yi kötüleyeyim derken rezil oldu! 14.10.2019 | 18:31
00:23
Suriye Milli Ordusu askerleri, Münbiç sınırında namaz kıldı 14.10.2019 | 17:48
01:20
Trump'tan yeni açıklama 14.10.2019 | 14:56
01:51
Suriye Milli Ordusu Münbiç sınırında 14.10.2019 | 12:40
00:55
Yıllar sonra ailesine kavuşan SMO askeri, gözyaşlarını tutamadı 14.10.2019 | 11:34
01:31
Japonya'da Hagibis Kasırgası: 19 ölü, 100 yaralı, 20 kayıp 13.10.2019 | 12:03
01:43
Kaliforniya'da yangın nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi 12.10.2019 | 18:16
06:13
Avusturya'da havaalanı yakınındaki çöp arıtma tesisinde patlama 10.10.2019 | 14:18