Borsada yeni rekor! 119 bini aştı

Borsada güçlü yükseliş sürüyor. Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi bugün 119 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Dün artan küresel risk iştahının yanı sıra döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşlerin desteğini de alan Borsa İstanbul'da, banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksinde tarihi yükselişlerden biri görüldü.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günlük işlem hacminin ilk kez 20 milyar lirayı aştığı günde, yüzde 4,53 değer kazanan BIST 100 endeksi dün 117.990,45 puanla 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.